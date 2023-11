Cyrano de Bergerac d »Edmond Rostand – Cie des 2 Lunes ALTIGONE, 26 novembre 2023, ST ORENS DE GAMEVILLE.

Cyrano de Bergerac d »Edmond Rostand – Cie des 2 Lunes ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 16:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 2-L-R-2020-11262 / 3-L-R-2020-11258) présente ce spectacle « Cyrano de Bergerac » est l’une des pièces les plus populaires du théâtre français et la plus célèbre de son auteur Edmond Rostang. Librement inspirée de la vie et de l’œuvre de l’écrivain libertin Savinien de Cyrano de Bergerac, la pièce est représentée pour la première fois en 1897. Depuis, elle connait toujours un grand succès, en France comme à l’étranger. L’adaptation fidèle de Cyrano par la Compagnie des 2 Lunes s’adresse aux poètes, à cette part d’enfant qui sommeille en nous, aux romantiques ivres d’émotions fortes, aux amoureux fous, passionnés, secrets, aux hommes et femmes qui se cachent derrière ce « nez ». Un comédien et une comédienne s’emparent de ce texte éternel dans une version émouvante et poétique pleine de panache ! « Un joli spectacle très culotté, fervent, furieux, ardent, très pensé et très ressenti. Une vraie réussite. » Froggy’s Delight Maryan Liver, mise en scène Avec : Thomas Bousquet & Maryan Liver Benjamin Civil, création & régie lumière Frédéric Morel, costumes Mathieu Scala, musique Durée : 1h25Tarif Réduit : enfant de moins de 12 ans, étudiant, adhérent, demandeur d’emploi Cyrano de Bergerac d »Edmond Rostand – Cie des 2 Lunes

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

