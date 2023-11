Pour le Meilleur et pour le Dire ALTIGONE, 19 novembre 2023, ST ORENS DE GAMEVILLE.

Pour le Meilleur et pour le Dire ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Après deux Festival d’Avignon en 2019 et 2021 et 50 dates de tournée et 3 mois au théâtre Lepic, « Pour le meilleur et pour le dire » s’installe au Café de la Gare. Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle. À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour. POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

