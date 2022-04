ST MICHEL PAR LES CHEMINS, LES CHEVAUX Saint-Michel-Chef-Chef, 20 juillet 2022, Saint-Michel-Chef-Chef.

ST MICHEL PAR LES CHEMINS, LES CHEVAUX RDV Square de Jade Tharon Devant l’Office de Tourisme Saint-Michel-Chef-Chef

2022-07-20 – 2022-07-20 RDV Square de Jade Tharon Devant l’Office de Tourisme

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Vers la Mouraudière du sud, la Groussinière et la Mainguinière à la découverte du monde rural et de l’élevage des chevaux de course.

Ces chevaux, élevés et entraînés à St Michel, parcourent la France entière pour glaner les victoires. Leur vie de sportif de haut niveau, entrecoupée de hauts et de bas, vous sera expliquée.

A cette saison, les juments mettent bas et les poulains, déjà, gambadent dans les prairies alentours.

Tous les mercredis de l’été, venez découvrir la commune lors d’une balade pédestre dans les campagnes, les fermes, les bois et les bords de mer…

Inscription obligatoire au 02 40 64 99 99

