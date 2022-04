ST MICHEL PAR LES CHEMINS ET GRILLADES Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Cette balade en campagne vous offrira la possibilité de découvrir l’arrière-pays. La Hervière est un petit village d’où il est facile de rejoindre les berges de l’étang des Gatineaux. Sur le sentier, il n’est pas rare d’apercevoir quelques palmipèdes sur l’eau. A quelques encablures, le menhir en quartz de la Souchais annonce le hameau très ancien du même nom. Plus loin, en lisière de la commune de Pornic, la croix gâte conserve la mémoire d’un ancien lieu abritant une léproserie. Tous les mercredis de l’été, venez découvrir la commune lors d’une balade pédestre dans les campagnes, les fermes, les bois et les bords de mer…

Inscription obligatoire au 02 40 64 99 99



