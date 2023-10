Concert Chorale des Boutières du Cheylard St. Martin Polignac, 7 octobre 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Concert donné par la chorale des Boutières du Cheylard avec chants corses, basques, religieux et Gospel..

2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 . .

St. Martin église

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by the Boutières du Cheylard choir, featuring Corsican, Basque, religious and Gospel songs.

Concierto del coro Boutières du Cheylard, con canciones corsas, vascas, religiosas y gospel.

Konzert des Chor des Boutières aus Le Cheylard mit korsischen, baskischen, religiösen und Gospelgesängen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay