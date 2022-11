La Routo en musique St-Martin du Méjan Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Routo en musique St-Martin du Méjan, 27 novembre 2022, Arles. La Routo en musique Dimanche 27 novembre, 16h00 St-Martin du Méjan

Entrée libre

déambulation musicale sur le tracé arlésien de « La Routo », le GR 69 consacré à la transhumance St-Martin du Méjan place Nina Berberova Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur A partir du lieu emblématique de l’ancienne chapelle St-Martin du Méjan qui fut un temps entrepôt de la laine de mérinos, une déambulation conduite par le duo masqué « Butor Stellaris » vous emmènera, à travers la gestuelle, les sons et les objets et dans un rythme ininterrompu au son de grelots,, mandole, sifflets, flûtes et percussions sur une partie de « La Routo » , ce chemin de grande randonnée dédié aux itinéraires de transhumance, et vous conduira jusqu’aux arènes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T16:00:00+01:00

2022-11-27T17:30:00+01:00 CIQ de l’Hauture

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu St-Martin du Méjan Adresse place Nina Berberova Centre-Ville Ville Arles Age maximum 99 lieuville St-Martin du Méjan Arles Departement Bouches-du-Rhône

St-Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

La Routo en musique St-Martin du Méjan 2022-11-27 was last modified: by La Routo en musique St-Martin du Méjan St-Martin du Méjan 27 novembre 2022 Arles St-Martin du Méjan Arles

Arles Bouches-du-Rhône