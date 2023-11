Gueules Noires LE GALET, 10 novembre 2023, ST MARTIN DE CRAU.

Gueules Noires LE GALET. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Le Centre de Développement Culturel (1-1408762 / 40877 / 140878) présente: ce spectacle. En 1965, après les catastrophes de Courrières et d’Hersin, pour ne citer qu’elles, se produit un coup de grisou à Avion dans les mines de Liévin dans la fosse n°7 : elle tuera 21 mineurs. Dans cette histoire officielle, ce qu’on ne sait pas, c’est qu’un mineur d’origine algérienne, Ahmed, et un porion d’origine polonaise, Stéphane, se sont retrouvés bloqués à plus de 300 mètres de profondeur dans une poche d’air. C’est ce que souhaite raconter les deux personnages de cette pièce. Mise en scène : Ali Bougheraba Interprètes : Hugues Duquesne, Kader NemerDurée : 1h15Sans EntracteGrand Parking / Accès PMR / Ouverture des portes 30 min avant PMR: 0490470680 Ali Bougheraba, Hugues Duquesne, Kader Nemer

Votre billet est ici

LE GALET ST MARTIN DE CRAU Place François Mitterand Bouches-du-Rhône

24.0

EUR24.0.

