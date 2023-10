Vivre à l’âge de pierre ST MARTIN DE BREHAL BREHAL, 6 août 2023, BREHAL.

Vivre à l’âge de pierre 6 – 11 août ST MARTIN DE BREHAL Sur inscription. Tarif à partir de 550,00 €

Viens voyager dans le temps. Aya un homme de l’âge du renne a perdu sa tribu et doit préparer la fête de la nature.

Si tu veux lui donner un coup de main, il t’accueillera avec grand plaisir dans son campement pour te faire découvrir la taille du silex,

la peinture à l’argile, l’allumage du feu, la cueillette, la chasse et bien d’autres choses.

Pendant le séjour tu profiteras aussi d’une sortie en bateau pour aller visiter les îles Chausey. Sans oublier les jeux et les baignades à la plage avec les animateurs et les autres enfants.

Au programme :

Activités Préhistoire (Les outils en pierre, la magie du feu, la peinture pariétale, la poterie néolithique, le tir au propulseur …)

Baignades en mer

Visite des îles Chausey

Le Centre est situé à 600 mètres de la plage, à proximité immédiate du havre de la Vanlée sur un terrain clos de 2,5 ha, à 4 kilomètre du centre de Bréhal. La cuisine est faite au centre par un cuisinier professionnel avec des produits locaux. Terrain de football, basket, aire de pique-nique. Chambre de 4 à 7 lits, avec sanitaires. Des salles d'activités et salles polyvalente spacieuse offrent la possibilité de réaliser des activités d'intérieur. Par train : gare de Granville à 10 km



Le centre est à 60 kms du MONT-SAINT MICHEL, 115 kms de RENNES, 105 kms de CA

