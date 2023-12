JO PAT – Les déchets liés à notre alimentation, par InPACT Centre Val de Loire St Martin d’abbat Saint-Martin-d’Abbat, 16 janvier 2024, Saint-Martin-d'Abbat.

JO PAT – Les déchets liés à notre alimentation, par InPACT Centre Val de Loire Mardi 16 janvier 2024, 09h30 St Martin d’abbat

Le 16 janvier 2024, de 09h30 à 17h

Journée d’orientation des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

« Les déchets liés à notre alimentation : quels rôles des PAT dans leur réduction ? «

Évènement public OUVERT À TOUS.TES :

Agriculteurs.trices, citoyen.ne.s, associations et autres acteurs.trices du système alimentaire

Élu.e.s et technicien.ne.s de territoires de projets et collectivités territoriales

Co-organisé avec le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne et le Réseau Vrac et Réemploi en Région Centre Val de Loire

Au programme : découvertes d’initiatives locales inspirantes, groupe d’Interview Mutuel, Table Ronde et co-construction de plans d’actions autour de la réduction des déchets alimentaires.

Contact : alimentation@inpact-centre.fr

Pour s’inscrire et demander le programme complet

St Martin d'abbat 62 Rue des Maux Petits 45110 Saint-Martin-d'Abbat France Saint-Martin-d'Abbat 45110 Loiret Centre-Val de Loire