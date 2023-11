Kabeaushe + Aunty Rayzor + Lwanbe ESPACE VIE ETUDIANTE, 14 décembre 2023, ST MARTIN D HERES.

Kabeaushe + Aunty Rayzor + Lwanbe ESPACE VIE ETUDIANTE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

L-D-21-2296 Retour de Scène et l’UGA présentent Retour de Scène et l’UGA présentent : PROGRAMMATION :KABEAUSHE (Performance pop / Kenya)Inspiré par Prince, Marilyn Monroe, Grace Jones, Michael Jackson et Tyler, Kabeaushé crée un son et un univers atypiques, imprégnés de sensibilités pop et R’n’B. Une pop futuriste avec laquelle l’artiste kenyan bouscule les codes de l’électro et crée une frénésie de danse hypnotique. Concert et performance, Kabeaushé est un projet hybride développé à Kampala avec une équipe ultra créative, dernier né du label ougandais Nyege Nyege. AUNTY RAYZOR (Afro hip-hop / Nigeria)Bisola Olugbenga alias Aunty Rayzor, est une chanteuse et compositrice nigériane afro hip-hop de Lagos. L’un des talents émergents les plus en vogue du Nigeria qui s’est notamment illustrée avec son hit Kuku Corona en 2020, Aunty Rayzor sort du moule avec une polyvalence et une agressivité inégalées en anglais et en yoruba. L’artiste mélange avec habileté sonorités électroniques futuristes, afro-house et héritage hip-hop. Son flow fiévreux risque bien de mettre plus d’une personne sur le carreau. LWANBÉ (Groove Maloya / Grenoble)Lwanbé c’est l’intimité et la puissance du fonnkèr (« fond du cœur » : état d’âme et poésie) sur une musique imprégnée de vibes groove et hip-hop, aux élans profonds du maloya. C’est un alliage brûlant de sonorités électroniques et d’harmonies vocales, sur lesquelles s’écoule un fow rapistique en kréol réyoné. S’accompagnant au kayamb, Lwanbé délivre une performance live dont la langue fait étrangement résonner les entrechocs humains, les remous magma- tiques et les cyclones intérieurs qui nous animent. INFOS PRATIQUES :GRATUIT ÉTUDIANT.ES (prendre ses billets sur le site de l’UGA) Lieu : EVE * – 701 Av. Centrale, 38400 Saint-Martin-d’HèresHoraires : 20h30 > 01h (portes 20h00, début de concert 20h30)Bar sur place : Oui Kabeaushe Kabeaushe

Votre billet est ici

ESPACE VIE ETUDIANTE ST MARTIN D HERES 701, avenue centrale Isère

11.8

EUR11.8.

