Thomas Joue ses Perruques (Tournée) LE DIAPASON, 30 novembre 2023, ST MARCELLIN.

Thomas Joue ses Perruques (Tournée) LE DIAPASON. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Le comédien Thomas Poitevin interprète seul en scène la galerie des portraits savoureux des vidéos qui l’ont fait connaître sur les réseaux sociaux car « Les Perruques de Thomas », c’est d’abord un compte Instagram créé pendant le confinement .À chaque perruque, un personnage : Caro, 34 ans, vieille jeune fille parisienne chahutée par la vie moderne ; Rico, 31 ans, coach de zumba surprotéiné et apprenti philosophe ; Laurence, 45 ans, responsable hyperactive et pleine de bonne volonté d’une Scène nationale mais aussi Daniel, Marie-Jo, Jeanne-Marie, Sébastien, Candice… Entre fous rires et émotions, on retrouve en chair et en os une ribambelle d’anti-héros magnifiques. Râleurs, névrosés, paumés, ils sont aussi terriblement touchants, drôles et humains. Thomas Joue ses Perruques Thomas Joue ses Perruques

Votre billet est ici

LE DIAPASON ST MARCELLIN 11, rue Jean Rony Isère

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici