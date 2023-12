CONCERT DE NOËL ST MARCEL ST MARCEL Catégorie d’Évènement: ST MARCEL CONCERT DE NOËL ST MARCEL ST MARCEL, 17 décembre 2023, ST MARCEL. CONCERT DE NOËL Dimanche 17 décembre, 15h00 ST MARCEL Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 concert de noël

Organisé par l’Union Musicale de Saint Marcel et l’Harmonie d’Ouroux

Dimanche 17 décembre à 15h

Salle Alfred Jarreau

Entrée libre ST MARCEL , 71370 ST MARCEL ST MARCEL Détails Catégorie d’Évènement: ST MARCEL Autres Lieu ST MARCEL Adresse , 71370 ST MARCEL Ville ST MARCEL Lieu Ville ST MARCEL ST MARCEL Latitude 46.761306 Longitude 5.075769 latitude longitude 46.761306;5.075769

ST MARCEL ST MARCEL https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-marcel/