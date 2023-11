L’Heure des Assassins LA COUPOLE, 7 avril 2024, ST LOUBES.

L’Heure des Assassins LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2024-04-07 à 17:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Le Centre Culturel Jean Vilar (L-R-21-2659 / 2589 / 2592) présente : ce spectacle. Londres, 31 décembre 1909. La bonne société se presse au Théâtre Somerset pour son inauguration. Au dernier étage, quelques invités privilégiés profitent des salons privés autour du richissime propriétaire, Philip Somerset. L’occasion pour nous de retrouver avec délice Bernard Shaw, Bram Stoker et l’humour caustique d’Arthur Conan Doyle, mais aussi de faire connaissance avec la sœur bien-aimée du directeur, la charmante assistante de ce dernier et un homme d’affaires américain. Mais alors que la sonnette retentit pour appeler les spectateurs dans la salle, Somerset est découvert mort, gisant sur son balcon. Impossible de donner l’alerte, le salon privé a été fermé à clef. Rires, peur et suspense vont se mêler jusqu’à ce que Big Ben au loin sonne l’heure des assassins… De Julien LEFEBVRE Mise en scène : Elie Rapp et Ludovic Laroche Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte et Nicolas Saint-Georges LE RENARD ARGENTÉ / PASCAL LEGROS ORGANISATION Durée : 1h30Numéro de téléphone accès PMR: Contacter la salle 01 39 58 74 87 Julien Lefebvre, L’Heure des Assassins

Votre billet est ici

LA COUPOLE ST LOUBES 36, Chemin de Nice Gironde

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici