La Coupole présente ce spectacle Compagnie La Boîte à Sel //Théâtre sonore et fantastique // Un beau jour, les sons disparaissent un à un de la surface de la Terre laissant place au silence. Face à cette situation aussi étrange qu'improbable, une cellule de crise, nommée La Brigade acoustique, mène l'enquête. Quatre artistes complémentaires donnent forme à une enquête sonore et fantastique ne manquant ni de gags ni de suspens. Car si les sons ont disparu, où sont-ils passés? Comment les récupérer, les recréer, les remettre à leur place ? S'articulant autour de ces énigmes, cette création entraîne le public, de bilans de la fuite des sons en demandes de «rend-son», de sons synthétiques en isolants phoniques, de voix perdues en funérailles du son, et de collecteurs de sons en machine fantastique…A partir de 7 ans

LA COUPOLE ST LOUBES

