La Galerie – Machine de Cirque – Tournée LA COUPOLE, 26 novembre 2023, ST LOUBES.

La Galerie – Machine de Cirque – Tournée LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 16:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

L’ESPACE CULTUREL CAPELLIA (PLATES -V-R-2020-002255/002256/002257) PRESENTE CE SPECTACLE Les Québécois de Machine de Cirque reviennent à Capellia inspirés cette fois par l’univers du musée ! Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante transforment une exposition monochrome en une explosion de couleurs. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité. Laissez-vous enivrer par cette expérience unique. Prenez part à La Galerie ! Un spectacle inventif mêlant le théâtre, la musique, les nombreuses acrobaties, des numéros de cirque étonnants et même une chorégraphie de danse. Vous en aurez plein les yeux et les oreilles. Infoculture (Canada)Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0240729758 Machine de cirque

Votre billet est ici

LA COUPOLE ST LOUBES 36, Chemin de Nice Gironde

30.8

EUR30.8.

