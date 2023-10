Y’a pas d’âge / Compagnie Il fut un temps St Laurent des Bâtons Val de Louyre et Caudeau, 19 mai 2024, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Des marionnettes d’un nouveau genre prennent la forme de personnages : des échassiers haut perchés sur leurs épaules fragiles. Quatre personnages animeront les rues de leurs facéties.

Les marionnettes et leurs deux compères en équilibre nous transporteront dans un univers qui alternera entre sarcasme, humour, sensibilité et poésie. Une escapade familiale et conviviale sous le signe des arts du cirque et de la rue..

St Laurent des Bâtons

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Puppets of a new kind take the form of characters: stilt-walkers perched high on their fragile shoulders. Four characters animate the streets with their facetiousness.

The puppets and their two balancing companions will transport us into a universe alternating between sarcasm, humor, sensitivity and poetry. A family-friendly escapade under the banner of circus and street arts.

Títeres de un nuevo tipo adoptan la forma de personajes: zancudos encaramados sobre sus frágiles hombros. Cuatro personajes darán vida a las calles con sus payasadas.

Los títeres y sus dos compañeros de equilibrio nos transportarán a un mundo que alterna sarcasmo, humor, sensibilidad y poesía. Una escapada para toda la familia bajo el signo del circo y las artes de calle.

Neuartige Marionetten nehmen die Form von Figuren an: Stelzenläufer, die hoch oben auf ihren zerbrechlichen Schultern sitzen. Vier Figuren werden die Straßen mit ihrem Schabernack beleben.

Die Marionetten und ihre zwei balancierenden Gefährten werden uns in ein Universum entführen, das zwischen Sarkasmus, Humor, Sensibilität und Poesie wechselt. Ein geselliger Familienausflug im Zeichen der Zirkus- und Straßenkünste.

