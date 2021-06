Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380, Saint-Cast-le-Guildo St K Clean Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: 22380

Saint-Cast-le-Guildo

St K Clean Saint-Cast-le-Guildo, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Cast-le-Guildo. St K Clean 2021-06-19 – 2021-06-19

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Un programme de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE pour résoudre la problématique des déchets aquatiques grâce à la sensibilisation, la science participative et le lobby. Vous faites partie de la solution, à vous de jouer ! Nettoyage de la plage.

Rdv à place Piron à 14h. Gratuit https://www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/17035 Un programme de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE pour résoudre la problématique des déchets aquatiques grâce à la sensibilisation, la science participative et le lobby. Vous faites partie de la solution, à vous de jouer ! Nettoyage de la plage.

Rdv à place Piron à 14h. Gratuit

Détails Catégories d’évènement: 22380, Saint-Cast-le-Guildo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville 48.63577#-2.25688