Randuro du Lizieux St Jeures Saint-Jeures, 3 septembre 2023, Saint-Jeures.

Saint-Jeures,Haute-Loire

Randonnée VTT Enduro sans chronomètre. 3 parcours différents. Dès 8 ans..

2023-09-03 08:00:00 fin : 2023-09-03 16:00:00. EUR.

St Jeures

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Enduro MTB ride without a stopwatch. 3 different courses. From 8 years old.

Enduro en bicicleta de montaña sin cronómetro. 3 recorridos diferentes. A partir de 8 años.

Enduro-Mountainbike-Tour ohne Zeitmessung. 3 verschiedene Strecken. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon