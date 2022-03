St Jean Pied de Port, Plus Beaux Villages de France : visite guidée Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

St Jean Pied de Port, Plus Beaux Villages de France : visite guidée Saint-Jean-Pied-de-Port, 11 avril 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port. St Jean Pied de Port, Plus Beaux Villages de France : visite guidée Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-04-11 10:30:00 – 2022-04-11 12:00:00

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port 7 7 EUR Nous vous invitons à remonter le temps, grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous apprendrez la petite et la grande histoire de St Jean Pied de Port avec notre Raconteur de Pays ou Guide conférencier. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin de St Jacques de Compostelle, lors de la traversée de la rue de la citadelle. Nous vous invitons à remonter le temps, grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous apprendrez la petite et la grande histoire de St Jean Pied de Port avec notre Raconteur de Pays ou Guide conférencier. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin de St Jacques de Compostelle, lors de la traversée de la rue de la citadelle. +33 5 59 37 03 57 Nous vous invitons à remonter le temps, grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous apprendrez la petite et la grande histoire de St Jean Pied de Port avec notre Raconteur de Pays ou Guide conférencier. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin de St Jacques de Compostelle, lors de la traversée de la rue de la citadelle. ©Pierre carton

Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville Saint-Jean-Pied-de-Port Departement Pyrénées-Atlantiques

St Jean Pied de Port, Plus Beaux Villages de France : visite guidée Saint-Jean-Pied-de-Port 2022-04-11 was last modified: by St Jean Pied de Port, Plus Beaux Villages de France : visite guidée Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 11 avril 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques