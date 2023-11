Gérard Baste & The Slip Squad SECRET PLACE, 15 décembre 2023, ST JEAN DE VEDAS.

Gérard Baste & The Slip Squad SECRET PLACE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 19:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) La TAF & BOOMERANG présentent GÉRARD BASTE & THE SLIP SQUAD (Rap Hip Hop – France) – Vendredi 15 décembre 2023 – Ouverture des portes, du bar et du foddtruck à 19h GÉRARD BASTE & THE SLIP SQUAD Après la « Rechute » spectaculaire de Svinkels et la sortie des albums « Dans Mon Slip Volumes 1 & 2 »,Gérard Baste revient en 2023 avec une tournée exceptionnelle : le « Slip Life Tour »! Notre Gégé national s’associe à son comparse de toujours Mr Xavier, au Dj havrais Djar One , qu’on retrouve à la prod sur tous les derniers projets du groupe, et au réputé guitariste Cornelis afin de former une équipe de choc: le Slip Squad. Des gars bien rodés pour un show toujours explosif entre Bangers Rap et énergie Rock, mais réservant aussi quelques moments sexy où les couplets nasty du Slip Boy viendront rencontrer la douceur du saxophone… Évidemment c’est aussi l’occasion pour nos champions de kicker les classiques du Svink et du Prince de la Vigne ! Alors fais sauter toutes les barrières, rejoins le Lunettes Zizi Gang et viens vivre la Slip Life, la vie déshabillée, celle dont t’as toujours rêvé.

Votre billet est ici

SECRET PLACE ST JEAN DE VEDAS 25, rue St Exupéry (ZI DE LA LAUZE) Hérault

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici