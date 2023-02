Sculptures et Joaillerie à l’Atelier Volumes (Atelier Pedro Alves) St Jean de Côle, 1 avril 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Sculptures et Joaillerie à l’Atelier Volumes (Atelier Pedro Alves) 1 et 2 avril St Jean de Côle

Visite des ateliers et démonstrations

St Jean de Côle 3 canton des Templiers Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’Atelier Volumes vous accueille pour vous faire découvrir nos ateliers de sculpture et de joaillerie installés dans une grange du XVème siècle dans le village de St Jean de Côle, Périgord Vert, classé comme l’un des Plus Beaux Villages de France.

Pedro est sculpteur-fondeur, il travaille le bronze, la céramique et s’intéresse à d’autres domaines comme celui de l’estampe. Il explore à travers ses créations à la fois la figuration et les limites de l’abstraction : un monde singulier, parfois réel et parfois imaginaire, qui nous emmène vers d’autres temps et d’autres horizons…

Marion est joaillière et crée des bijoux en argent et en or recyclés. Après des études à l’Ecole Boulle, elle devient ciseleuse et patineur dans une fonderie d’art avant de se consacrer à la joaillerie qu’elle crée telles de petites sculptures qui épousent les formes du corps. Nous vous ferons visiter nos ateliers, ferons des démonstrations de la fonte d’une bague en argent et de l’impression d’un monotype (technique d’estampage) ainsi que des explications sur la technique de la fonte à la cire perdue.

Samedi 1er et Dimanche 2 Avril de 10h à 18h en continu : visites des ateliers, présentation des techniques de la fonte à la cire perdue. 16h : démonstration de la fonte d’une bague en argent 16h30 : démonstration de l’impression d’un monotype

Atelier Volumes

3 Canton des Templiers

24800 St Jean de Côle

Renseignements 0780225542

Sur la route principale (D707), quand le restaurant le St Jean est sur votre droite, prenez la première à gauche dans la rue du Fond du Bourg puis la première à droite dans le canton des Templiers. L’Atelier est à 15m sur votre gauche.

L’Atelier Volumes welcomes you to discover our sculpture and jewellery workshops set up in a 15th century barn, in St Jean de Côle, Périgord Vert, village classified as “one of the most beautiful villages in France”.

Pedro is a sculptor, he works with bronze and ceramics and is also interested in printing techniques. He explores through his art figuration and he plays with the limits of abstraction : a unique world, sometimes real, sometimes imaginary that makes the viewer travel through time and space…

Marion is a jeweller, she creates pieces in recycled silver and recycled gold. After training in the traditional Arts and Craft school Ecole Boulle in Paris, she became a chaser and patinateur in an art bronze foundry and then started to focuse on creating jewellery like tiny wearable sculptures. You will be able to visit our worshops and we will make demonstrations of casting of a silver ring and a printing demonstration. We will also talk about the lost wax techniques.

Saturday 1st and Sunday 2nd of April from 10am until 6pm : workshop visits and explanations of the lost wax techniques 4pm : demonstration of the casting of a silver ring 4.30pm : demonstration of the making of a monoprint

Atelier Volumes

3 Canton des Templiers

24800 St Jean de Côle

Contact number 0780225542

On the main road (D707), when the restaurant Le St Jean is on your right, take the first left into rue du Fond du Bourg and then the first right into canton des Templiers. The Atelier is 15m away on your left.



Photo : Pedro Alves