ATELIERS ARTISTIQUES St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul, 12 juillet 2024, Saint-Jean-et-Saint-Paul.

Saint-Jean-et-Saint-Paul,Aveyron

Tous les vendredis de l’été, viens participer en famille seul ou avec tes amis à un atelier créatif d’argile, de théâtre improvisé ou de création de marionnettes. Moment convivial à la climatisation naturelle des pierres médiévales des salles du fort.

2024-07-12 fin : 2024-08-30 . 6 EUR.

St-Jean d’Alcas

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie



Every Friday throughout the summer, come and join the family or your friends for a creative workshop in clay, improvised theater or puppet making. A convivial moment in the natural air-conditioning of the medieval stone rooms of the fort

Todos los viernes de verano, venga con su familia o sus amigos a un taller creativo de arcilla, teatro improvisado o fabricación de marionetas. Disfruta del aire acondicionado natural de las piedras medievales en las salas del fuerte

Jeden Freitag im Sommer kannst du mit deiner Familie allein oder mit Freunden an einem kreativen Workshop teilnehmen, bei dem du Ton herstellst, improvisiertes Theater spielst oder Marionetten bastelst. Geselliger Moment bei der natürlichen Klimatisierung der mittelalterlichen Steine in den Räumen des Forts

