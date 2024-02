St-Jean d’Alcas Jeu de piste Saint-Jean-et-Saint-Paul, samedi 30 mars 2024.

St-Jean d’Alcas Jeu de piste Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Le Circuit de Pathelin

Une façon de découvrir le Fort de St-Jean d’Alcas tout en s’amusant et en se promenant.

Durée de 30 minutes à 1h30.

« Vous êtes en 1503, Maitre PATHELIN, vit à St Jean d’Alcas…Prenez connaissance de son histoire et laissez vous guider par son fils BIBOU , le temps d’une promenade qui vous fera découvrir le moyen-âge et la plus belle vue sur le Fort des dames. Et que le meilleur gagne ! (surprises à l’appui) »

Rendez-vous au point accueil, SANS réservation. Cadeaux à gagner

4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-05-31

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

