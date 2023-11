CALI SALLE EDEN, 10 novembre 2023, ST JEAN D ANGELY.

CALI SALLE EDEN. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Mairie de Thônes présente : ce concert. Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock, avec des prises de positions humaines et politiques affirmées. Cet été, c’est en duo que Cali nous embarque dans un voyage retraçant tous ces âges heureux de l’existence avec des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. Cali

SALLE EDEN ST JEAN D ANGELY 47 boulevard Joseph-Lair Charente-Maritime

