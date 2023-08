Ujjaya en sieste électronique sous les pommiers du St Jardin St Jardin St Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Yvelines Ujjaya en sieste électronique sous les pommiers du St Jardin St Jardin St Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 27 août 2023, Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ujjaya en sieste électronique sous les pommiers du St Jardin Dimanche 27 août, 16h00 St Jardin St Rémy-les-Chevreuse 15€ / TR10€ Pour préparer une rentrée en douceur, Ujjaya donnera une sieste électronique, le dimanche 27 août 2023 de 16h à 18h sous les pommiers du Saint jardin, un écolieu à St-Rémy-lès-Chevreuse . Le concert s’appréciera allongé dans l’herbe sous les pommiers du St Jardin (il est conseillé d’amener son tapis de yoga) . Un trou central dans les feuillages permettra aux auditeurs de contempler le passage des nuages et de se sentir aspirer par le ciel . Le poly-instrumentiste français d’origine malgache se focalisera sur les synthétiseurs, en proposant 2h non stop de drone music en quadriphonie .Un grand bol chantant tibétain, un grand bol de cristal, des grands carillons et des cloches tubulaires donneront la touche acoustique. La drone music est une musique, faite de nappes et d’ondes, assez statiques, sans rythme (beatless), traversées par de micro changements, procurant un effet hypnagogique. Au St Jardin, au 15bis rue Ditte (l’entrée se trouve dans la haie à droite du parking de l’espace Jean Racine), à St Rémy-lès-Chevreuse à 2mn à pied du terminus du RER B. 15€ / TR 10€ étudiants, chômeurs en espèces ou chèque réservation conseillée à hery.ujjaya@gmail.com St Jardin St Rémy-les-Chevreuse 15bis rue Ditte, St Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « hery.ujjaya@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610207855 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/Ujjaya.ethno.ambient »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/3140284116268507 »}, {« link »: « mailto:hery.ujjaya@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Autres Lieu St Jardin St Rémy-les-Chevreuse Adresse 15bis rue Ditte, St Rémy-lès-Chevreuse Ville Saint-Rémy-lès-Chevreuse Departement Yvelines Age max 99 Lieu Ville St Jardin St Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse latitude longitude 48.703354;2.071351

St Jardin St Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-remy-les-chevreuse/