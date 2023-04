Visite guidée de St Hilaire Cemetery and Extension St Hilaire Cemetery and Extension, 13 mai 2023, Frévent.

De par sa position bénéficiant d’une relative proximité des fronts d’Artois et de la Somme, Frévent était un lieu d’une certaine importance sur les lignes de communication pendant la Première Guerre mondiale. Le Ternois ne compte pas de combats sur ses terres, mais des milliers d’hommes à soigner. Le 43e poste d’évacuation sanitaire y fut affecté d’avril à juin 1916, une partie du poste d’évacuation sanitaire de Lucknow en juin, le 6e hôpital stationnaire de juin 1916 à fin août 1918, le 3e poste canadien, et le 19e et le 43e poste d’évacuation sanitaire au cours de l’été 1918.

Conçus pour les besoins des hôpitaux et honorer la mémoire de ceux qui n’ont pu guérir, ces cimetières, chargés en émotions, sont sublimés par l’architecture et l’horticulture.

Pour mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu du souvenir du Ternois et rencontrer un membre du personnel de La Commonwealth War Graves Commission, chargée de son entretien, nous vous invitons à participer à la visite guidée organisée le samedi 13 mai, à 14h.

St Hilaire Cemetery and Extension Frévent 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:30:00+02:00

