Le Clan des Divorcées (Tournée) L’EMC2, 19 janvier 2024, ST GREGOIRE.

Le Clan des Divorcées (Tournée) L’EMC2. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:00 (2023-11-04 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

LDC (L. 3-1005275) présentent en accord avec Endorphine Prod : ce spectacle. 3 femmes divorcent et partagent le même appart, Stéphanie d’Humilly de Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british délurée et Brigitte la « rurale ». Stéphanie d’Humilly de Malanpry, une bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour vivre dans son grand appartement elle cherche deux colocataires ; qu’elle va trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées : Mary Bybowl, une anglaise un peu délurée qui vient de quitter un homme de plus et Brigitte, la rurale qui divorce aussi. Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement. En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous allez beaucoup rire mais surtout, vous allez vivre un vrai moment de bonheur ! Auteur : Alil Vardar Mise en scène : Hamdi Vardar Comédiens : Julia Dorval, Claire Gérard, Dominique-Pierre Devers Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.73.14.65.45. Le Clan des Divorcées

Votre billet est ici

L’EMC2 ST GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760

40.0

EUR40.0.

Votre billet est ici