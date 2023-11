Casse-Noisette – The Ukrainian Ballet of Odessa L’EMC2, 10 janvier 2024, ST GREGOIRE.

Casse-Noisette – The Ukrainian Ballet of Odessa L’EMC2. Un spectacle à la date du 2024-01-10 à 20:00 (2024-01-07 au ). Tarif : 41.0 à 48.0 euros.

AA ORGANISATION (lic.2-1063978) présente ce spectacle Ballet-féérie imaginé par Piotr Ilitch Tchaïkovski et basé sur le conte d’Hoffmann “Casse-Noisette et le Roi des souris” en 1892.C’est à Casse-Noisette que l’on doit les ballets russes modernes, ceux de Stravinski, Prokofiev ou de Chostakovitch, qui auraient été impensables avant.Tchaikosky, par son dernier né, signa la fin d’un style de danse.Considéré jusqu’à peu par les chorégraphes comme un ballet à destination du plus jeune public, Casse-Noisette construit de manière grandiose un pont entre l’imagination et les réalités, entre la joie et l’angoisse, entre les menaces de la nuit, qui libère les démons de l’inconscient, et lalibération du matin, qui offre les promesses d’un nouveau jour.Au réveillon de Noël, Marie reçoit un cadeau de son oncle Drosselmeyer un Casse-Noisette en forme de soldat. A minuit, Marie est transposé dans un monde miniature où son Casse-Noisette est un fier soldat qui la défend du Roi de Souris. Casse-Noisette « The Ukrainian Ballet of Odessa »

Votre billet est ici

L’EMC2 ST GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS Ille-et-Vilaine

41.0

EUR41.0.

Votre billet est ici