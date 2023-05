Caroline Estremo – J’aime les Gens (Tournée) L’EMC2, 13 octobre 2023, ST GREGOIRE.

Caroline Estremo – J’aime les Gens (Tournée) L’EMC2. Un spectacle à la date du 2023-10-13 à 20:00 (2023-05-09 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Alors voilà, on m'a dit de pitcher mon spectacle pour donner envie aux gens de venir me voir sur scène. Et c'est Là que j'ai paniqué. J'ai regardé ma femme qui m'a dit » Débrouille-toi « , puis j'ai regardé ma mère qui m'a dit » De toute façon tu ne m'écoutes jamais « . Et c'est vrai que je ne l'écoute pas ma mère, pourtant je la revois encore me dire : » Infirmière aux Urgences .. tu es sûre de toi ». Je suppose qu'elle tentait de me prévenir et de me préparer à… À quoi ? Accrochez-vous, je vous raconte l'histoire d'une monumentale claque ! Prêts ? Oui ?!…Parce que moi je ne l'étais pas ! Caroline Estremo Caroline Estremo est infirmière aux urgences de Toulouse depuis 8 ans. Elle a ému la toile en 2016 en postant sur les réseaux une vidéo à chaud sur ses conditions de travail et les difficultés de l'hôpital public. En 2017, elle publie son 1er livre sur les réalités de son quotidien. Vendu à 20 000 exemplaires #infirmière est aujourd'hui un incontournable des étudiant(e)s infirmier(e)s. « Parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure », c'est avec son one woman show « J'aime les gens ! » qu'elle persiste et signe sa déclaration d'humour et d'amour aux soignants.

L’EMC2 ST GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760

