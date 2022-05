ST GRAAL + AJAR FGO-Barbara, 12 mai 2022, Paris.

FGO-Barbara, le jeudi 12 mai à 19:30

ST GRAAL St Graal est un jeune artiste s’inscrivant dans la nouvelle vague de la Chanson Française à l’image d’artiste comme Odezenne, Feu! Chatterton ou encore Hervé.Auteur, compositeur et interprète, St Graal mêle Chanson Française et Musiques Electroniques. Il met en scène des productions rythmées et des textes poétiques, sublimés par sa puissante voix, pour exprimer l’onirisme du quotidien, du vécu et de l’amour universel. AJAR Ajar souffle un vent de fraicheur sur le paysage musical Français. Porté par une génération habituée à briser les codes, il trouve et puise ses inspirations dans les années 2000 pour proposer un style hybride à la frontière du rap et la pop. Sur fond de mélodies ultra-catchy et d’instrumentales up-beat, les morceaux d’Ajar abordent les vastes maux de sa génération au travers de son ressenti personnel, de ses déboires sentimentaux, ses angoisses et ses peurs. Il importe en France les influences UK de la drum’n bass qu’il vient incorporer à sa pop tranchante. Tumblr et Grillz, Ajar, futur petit prince de la dnb.

FGO-Barbara 1 rue fleury Paris Quartier de la Goutte-d’Or 75018



2022-05-12T19:30:00 2022-05-12T23:30:00