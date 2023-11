Aperotomanie A La Bibliothèque – 12 Rue De Rennes LE SABOT D’OR, 7 juin 2024, ST GILLES.

Aperotomanie A La Bibliothèque – 12 Rue De Rennes LE SABOT D’OR. Un spectacle à la date du 2024-06-07 à 20:30 (2024-06-07 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Vendredi 7 juin 18 h 30 et 20 h 30 Apérotomanie (Rendez-vous à la bibliothèque) Rituel théâtralo-apéritif/ Dérézo Apérotomanie est un moment délicat au cours duquel boire, manger et parler prendront une couleur particulière puisque la nuit va presque tomber. Pas tout à fait un vrai repas, c’est toutefois une vraie invitation à lire entre les lignes, puisque la compagnie Dérézo nous offre ici des textes littéraires et théâtraux. Voici un moment décontracté, qui, au-delà de sa fonction de mise en appétit, est une réactualisation de l’idée de partage. | Interdit au moins de 16 ans – 55 min – Normal 11 €, réduit 7 €, abonné 7 €, carte Sortir ! 4 € | © Roland-Sourau Aperotomanie A La Bibliothèque – 12 Rue De Rennes

LE SABOT D’OR ST GILLES LE PONT HAZARD Ille-et-Vilaine

