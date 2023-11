Orchestre National de Bretagne Vents de Printemps LE SABOT D’OR, 19 avril 2024, ST GILLES.

Orchestre National de Bretagne Vents de Printemps LE SABOT D’OR. Un spectacle à la date du 2024-04-19 à 20:00 (2024-04-19 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Orchestre National de Bretagne Vents du Printemps Concert classique 1ere partie : école de la Flume L‘ONB allie jazz et musique classique avec le concert Vents de Printemps, construit autour des instrumentistes à vents de l‘orchestre, trop rarement entendus seuls. Le musicien/chef d‘orchestre Jean-Luc Fillon, connu pour ses improvisations au hautbois et ses programmes novateurs dirigera ce programme. Nous embarquons pour un voyage à travers le temps de la musique classique. Un concert en swing et en élégance. Programme : Beethoven – Octuor à Vents Gounod – La petite symphonie pour ensemble à vent Gershwin – Extraits de Porgy et Bess Echos of Ellington – medley de Sentimental Mood, Caravan, Half the Fun Brubeck/St-James – Blue Rondo à la Turk Chick Corea – Children’s Songs | Tout public – 2 h 15 avec entracte – Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 € | © Michèle Belletti Orchestre National de Bretagne

Votre billet est ici

LE SABOT D’OR ST GILLES LE PONT HAZARD Ille-et-Vilaine

21.0

EUR21.0.

