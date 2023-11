Bynocchio de Mergerac LE SABOT D’OR, 4 février 2024, ST GILLES.

Bynocchio de Mergerac LE SABOT D’OR. Un spectacle à la date du 2024-02-04 à 16:00 (2024-02-04 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Malheur dans la famille de Mergerac, le prince est né sans nez ! Indigne de la lignée royale, l’héritier est abandonné dans les bois. Il grandit parmi les animaux, rencontre une princesse et décide, au nom de l’amour, de partir à la recherche du précieux appendice… Créé en 1994, Bynocchio de Mergerac est un spectacle phare de Bouffou Théâtre. Ce spectacle a été joué pas moins de 2000 fois à travers la France jusqu’à Montréal, en passant par l’Europe. Cette ultime reprise vous sera présentée cette fois par une actrice et un acteur : Parité et Mathurin. Bien à l’abri derrière leur gaucherie, “elle” et “il” ont développé une grande capacité d’imagination et d’auto-dérision… Parité et Mathurin nous raconteront la même histoire qu’il y a 28 ans, ou presque… Un sous-texte modeste et écrit à quatre mains pour rappeler, le plus simplement du monde, que l’entente cordiale existe entre sexe opposé et, probablement, grâce à un brin de fantaisie et d’humour… La presse en parle «On reste pantois devant tant d’ingéniosité, de simp este pantois devant tant d’ingéniosité, de simplicité, de prouesses techniques. […] Le spectacle té, de prouesses techniques. […] Le spectacle se résume en un mot, c’est un ravissement se résume en un mot, c’est un ravissement» Le Progrès Écriture, mise en scène : Serge Boulier Interprétation : Nathalie Martin, Serge Boulier Production : Bouffou théâtre Age préconisé : Tout-public dès 4 ans Genre: Conte – Marionnette Durée : 45 minutes crédits photographiques : Jean Henry Compagnie Bouffou Théâtre, Serge Boulier Compagnie Bouffou Théâtre, Serge Boulier

Votre billet est ici

LE SABOT D’OR ST GILLES LE PONT HAZARD Ille-et-Vilaine

11.0

EUR11.0.

