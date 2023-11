LA VEILLEE THEATRE CONVIVIAL ET CHALEUREUX LE SABOT D’OR, 20 janvier 2024, ST GILLES.

La veillée Cie OpUS (Office des Phabricants d’Univers Singuliers) Théâtre Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume, originaires de Bourgogne, participent à une excursion en Bretagne organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, M. Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation… Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde. C’est rythmé, joyeux et contagieux ! | Tout public (+ 8 ans) – 1 h 55 – Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 € | en partenariat avec Bretagne en scène(s) + Réseau Chainon © JP Estournet LA VEILLEE THEATRE CONVIVIAL ET CHALEUREUX

LE SABOT D’OR ST GILLES LE PONT HAZARD Ille-et-Vilaine

