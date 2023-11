Robinson et Samedi Soir LE SABOT D’OR, 12 novembre 2023, ST GILLES.

Robinson et Samedi Soir LE SABOT D’OR. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 16:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Robinson et Samedi soirConcertCie Soul bétonRobinson et Samedi Soir est un spectacle musical funk et hip-hop, l’histoire d’une rencontre étonnante entre deux personnages que tout oppose.Dans ce conte musical joyeux librement inspiré du mythe de Robinson Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps.Pour accompagner cette rencontre aussi tendre qu’insolite, le duo imagine une collection de hits groovy et dansants, à la croisée du funk, du hip-hop et de l’électro.| À partir de 6 ans – 50 min©Titouan Masse Cie Soul béton Cie Soul béton

LE SABOT D’OR ST GILLES LE PONT HAZARD Ille-et-Vilaine

Votre billet est ici