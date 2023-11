Multicolored Ellington THEATRE ALEXANDRE DUMAS, 20 décembre 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

Composé d’un très beau plateau de solistes, le Duke Orchestra guide le public en terres ellingtoniennes dans un voyage époustouflant et l’emporte dans un tourbillon d’énergie et de contrastes. Laurent Mignard a minutieusement transcrit le répertoire à partir des enregistrements originaux à la recherche du parfait équilibre des timbres et d’un swing irréprochable. Le Duke Orchestra est incontestablement une grande référence du jazz. Duke Orchestra fait revivre l’un des plus grands jazz man de l’histoire. Tout au long de sa longue carrière, Duke Ellington a marqué le XXe siècle de son empreinte, construisant son œuvre autour des valeurs d’ouverture, de respect, d’amour, de tolérance, de bienveillance et bien sûr de fraternité. Mêlant l’esprit du blues à l’invention orchestrale la plus raffinée, le Duke a toujours défendu l’idée d’un art pour tous, universel, délivrant un langage original et intemporel, bâti sur l’imagination, l’intelligence et l’esthétisme sonore, par-delà les styles, les époques et les frontières. Duke Orchestra

THEATRE ALEXANDRE DUMAS ST GERMAIN EN LAYE Place Andre Malraux Yvelines

