Fondé en 2016 au Conservatoire National Supérieur de Paris, le Trio Pantoum est l’un des ensembles de musique de chambre européens les plus prometteurs de sa génération, déjà lauréat de nombreux concours internationaux. Il fait partie de The European Chamber Music Academy, Résident au Proquartet-Centre Européen de Musique de Chambre et se perfectionne actuellement à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth. Programme : > Haydn (1732-1809), Trio Hob. XV:28 en Mi majeur > Chopin (1810-1849), Polonaise Brillante en Do majeur pour violoncelle et piano > Schubert (1797-1828), Trio n°2 en Mi bémol majeur, 1er et 2e mouvements Durée du spectacle : 1h30 Tout public. Spectacle sans entracte Informations d’accès : RER A Saint-Germain-en-Laye. Parking du château, place Charles-de-Gaulle. Sur présentation de votre billet, vous réglerez 1,50 € les soirs de spectacle de 19h à 1h auprès du gardien au niveau -2. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 01 30 87 21 24

THEATRE ALEXANDRE DUMAS ST GERMAIN EN LAYE Place Andre Malraux Yvelines

