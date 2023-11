SATELLITES LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 17 novembre 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

SATELLITES LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 18.7 à 18.7 euros.

LA CLEF PRÉSENTE 1- 235152398 Gratuit pour les moins de 6 an(s) Perdu quelque part entre les ruelles mystérieuses d’Istanbul des années 70, le soleil brûlant et la mer cristalline de Jaffa, Tel Aviv. ?atellites oscille entre folk turc traditionnel et instrumentation, guitares psychédéliques éthérées et des lignes basses groovy calibrées pour le dance-floor.

Votre billet est ici

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

18.7

EUR18.7.

Votre billet est ici