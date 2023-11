H-Burns LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 10 novembre 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

H-Burns LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

La RDR (L. 23-3833-3834-3836) présente ce concert Tantôt calme, tantôt agitée, de l’eau a coulé depuis ses débuts en solo avec Songs from Electric Sky, en 2006. Depuis, H-Burns a publié un beau corpus d’albums où se croisent folk acoustique et rock électrique, ambition minimaliste et lyrisme maîtrisé. Ce qui semble parfaitement condensé dans son neuvième album studio, “Sunset Park“?; un disque mémorable, de ceux dont on dit qu’ils sont des classiques instantanés. Si le folk s’invite toujours dans ses mélodies, l’album s’exprime autour d’un terreau électrique et d’un travail rythmique. En l’espace de onze morceaux, H-Burns confirme l’un des buts premiers (et l’une des grandes vertus) de la musique?: parler de soi en s’adressant à tous. PMR : marion@grandbonheur.org H-Burns H-Burns

Votre billet est ici

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

21.0

EUR21.0.

