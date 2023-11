Trajectoires – Cie Pyramid SALLE DES FETES, 24 mai 2024, ST GENIS D HIERSAC.

Trajectoires – Cie Pyramid SALLE DES FETES. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 19:00 (2024-05-24 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Suite au très beau projet Danse les Mots mené avec les élèves du Rouillacais, les danseurs de la Cie Pyramid nous reviennent cette saison pour un très beau spectacle de danse où se mêlent rire, émerveillement et introspection. Entre danse hip-hop, burlesque, mime et théâtre d’objets, Trajectoires met en scène cinq personnages dans des tableaux saisissants de poésie et d’énergie.Dans un langage artistique atypique, les corps en mouvement deviennent alors le reflet de nos histoires et parcours de vie. Un savoureux mélange des genres qui interpelle les spectateurs, les incitant à envisager leurs propres choix et de nouvelles perspectives.Une proposition artistique singulière où le mouvement et la parole se répondent pour créer des instants d’une rare intensité. Une réflexion autour de la quête de soi, de la liberté, des rêves et défis de l’existence…La Cie Pyramid dirigera la Parade Danses Olympiques pour l’ouverture des Sarabandes 2024.Gratuit pour les moins de 6 an(s)

SALLE DES FETES ST GENIS D HIERSAC SALLE DES FETES ST GENIS D HIERSAC Charente

