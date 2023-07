VACANCES A LA FERME ST FRONT Haute Loire Saint-Front, 20 août 2023, Saint-Front.

VACANCES A LA FERME 20 – 26 août ST FRONT Haute Loire 525

Pars en colonie de vacances à la campagne pour passer un super séjour à la ferme et te faire de nouveaux amis!

ST FRONT Haute Loire ST FRONT 43550 Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07.85.95.07.91 »}, {« type »: « email », « value »: « colos@cap-st-front.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cap-st-front.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T17:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T11:00:00+02:00

colos colonies