Saint-Front SPORTS ET NATURE ST FRONT Haute Loire Saint-Front, 20 août 2023, Saint-Front. SPORTS ET NATURE 20 – 26 août ST FRONT Haute Loire 556 Voici l’occasion de pratiquer, entre amis, des sports dans une nature préservée. Cette expérience de vie en accord avec la nature permettra à chacun de s’adapter aux particularités de notre terre volcanique. Partons à la découverte de la trottinette nordique, de l’escalade, de la course d’orientation, du biathlon…. sans oublier de regarder autour de nous, de découvrir notre terrain de jeux : la nature. ST FRONT Haute Loire ST FRONT 43550 Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « colos@cap-st-front.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 85 95 07 91 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cap-st-front.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T17:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T11:00:00+02:00 colos colonies Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Front Autres Lieu ST FRONT Haute Loire Adresse ST FRONT 43550 Ville Saint-Front Departement Haute-Loire Age min 12 Age max 17 Lieu Ville ST FRONT Haute Loire Saint-Front

