Pèlerinage Saint Ferréol St Ferreol Saint-Laurent-d’Olt, 1 décembre 2023, Saint-Laurent-d'Olt.

Saint-Laurent-d’Olt,Aveyron

Ce pèlerinage traditionnel se déroule à la chapelle St Ferréol, en bordure du Lot. Un rendez-vous incontournable dans un endroit magique !.

2024-09-01 fin : 2024-09-01 . .

St Ferreol

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie



This traditional pilgrimage takes place at the St Ferréol chapel, on the banks of the Lot. An unmissable event in a magical place!

Esta tradicional peregrinación tiene lugar en la Capilla de San Ferréol, a orillas del Lot. Una cita ineludible en un entorno mágico

Diese traditionelle Pilgerfahrt findet an der Kapelle St Ferréol am Ufer des Lot statt. Ein unumgänglicher Termin an einem magischen Ort!

