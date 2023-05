Michael Gregorio – L’Odyssée de la Voix ZENITH, 9 février 2024, ST ETIENNE.

(FR)Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses 5 musiciens, nous embarque dans un nouveau spectacle inédit, visuellement et vocalement bluffant. Par ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, il nous propose d’explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique. Mais à trop tirer sur les cordes, la voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent à nouveau dans un univers de chansons et de voix devenues cultes que nous revisitons avec enchantement. (NL)Met « L’Odyssée de la voix » neemt Michaël Gregorio, begeleid door zijn 5 muzikanten, ons mee naar een nieuwe visueel en vocaal verbluffend show. Door middel van deze experimentele reis, geïnspireerd door de film van Stanley Kubrick, nodigt hij ons uit om de stem te verkennen, van de eerste stotteringen tot de inleidende vocalisaties, van de fluweelzachte stemmen van de Jazz tot de meer verzadigde stemmen van de Death Metal, via het elektrische karakter uit de Pop en Rock, wraakzuchtig en robuustheid van de Rap, melodieus en vertrouwd in afwisseling, en de kristalhelderheid uit de Klassieke Muziek. Maar door te hard aan de snaren te willen trekken, breekt soms de stem. Er gaat niets boven een sprong in het beeld om je spoor te volgen, van de stomme film bioscoop van Chaplin tot musicals. Beeld en geluid komen weer samen in een universum van liedjes en stemmen die culten zijn geworden waar we met plezier naar terugkeren. Michaël Gregorio Michaël Gregorio

ZENITH ST ETIENNE RUE SCHEURER KESTNER 42000

