Le Mystère des Lanternes PARC DES EXPOSITIONS, 16 décembre 2023, ST ETIENNE.

Association Val Grangent présente : ce spectacle de Noël. Vous êtes-vous déjà demandé comment le Père Noël parvenait à assurer la distribution mondiale de cadeaux en une seule nuit ? Cette puissance incroyable provient des bulles d’énergie des arbres-coraux de la mystérieuse planète Nébula. À l’approche de Noël, les lutins du Père Noël utilisent les bulles d’énergie pour préparer la potion destinée aux rennes leur permettant de propulser le traineau. Cependant, au cœur de cet univers magique, une menace sinistre se profile à l’horizon. Zorgos, un individu malveillant, s’est emparé du pouvoir sur Nébula et prépare un piège diabolique pour le lutin druide. Bulus, le courageux chef des cueilleurs de bulles, réunit un groupe de fidèles alliés et se met en quête de sauver le Noël des enfants. Sa mission est de prévenir le Père Noël du complot orchestré par Zorgos, qui souhaite saboter la distribution des cadeaux en utilisant une bulle d’énergie piégée.Le temps presse alors que la nuit de Noël approche à grands pas. Bulus doit se rendre sur Terre avant que le lutin druide n’ait le temps d’utiliser la bulle piégée. Heureusement, Bulus connaît le secret d’un raccourci qui mène directement au village du Père Noël par la cité de Ghardaïa où il retrouvera la princesse Najma. Il pourra ainsi arriver avant le lutin druide et contrecarrer les plans de Zorgos. Le destin du Noël des enfants repose entre ses mains. Réussira-t-il à échapper aux griffes de Zorgos et à contacter le Père Noël à temps ? Parviendra-t-il à révéler la vérité sur la bulle d’énergie piégée et à sauver la magie de Noël ?Pour tout publicDurée : 1h20.Entrée gratuite pour les enfants de moins de 2 ans.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.77.52.15.96.

PARC DES EXPOSITIONS ST ETIENNE 31 Boulevard Jules Janin Loire

