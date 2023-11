FIGHT NIGHT ONE OPERA OPERA Catégories d’Évènement: Loire

ST ETIENNE FIGHT NIGHT ONE OPERA OPERA, 15 décembre 2023, ST ETIENNE. FIGHT NIGHT ONE OPERA OPERA. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 18:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Championnat du monde WAKO Pro combat de Kickboxing k1 et Muay-Thaï Votre billet est ici OPERA ST ETIENNE Jardin des plantes Loire 25.0

EUR25.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Loire, ST ETIENNE Autres Lieu OPERA Adresse Jardin des plantes Ville ST ETIENNE Departement Loire Lieu Ville OPERA latitude longitude 0.0;0.0

OPERA ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/