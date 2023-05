Qu’est-ce Qu’on Bouffe LE TRIOMPHE, 16 février 2024, ST ETIENNE.

Qu’est-ce Qu’on Bouffe LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 21:00 (2024-02-16 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Elle est végane, il est carnivore ! Elle est très active, il est plutôt fainéant… Ils vivent en colocation et sont inséparables ! Sont-ils amoureux …? Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Fleur. Kevin a invité des amis à dîner (chez eux) pour fêter ça. Arriveront-ils à organiser ce repas sachant que leurs invités mangent halal, sont allergiques aux poissons, intolérants au gluten…? Une comédie hilarante et moderne à consommer au plus vite ! Qu’est-ce Qu’on Bouffe

LE TRIOMPHE ST ETIENNE 4 Square Violette 42000

