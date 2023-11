Grand Blanc LE FIL, 8 février 2024, ST ETIENNE.

Grand Blanc LE FIL. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

BLEU CITRON (lic.2-1095780/3-1095781) en accord avec 3C, présente ce concert + 1ère partie : Adrien PallotAprès 1 EP, 2 albums et une tournée marathon autour du monde, Grand Blanc a décidé de prendre le Temps. Le temps de se ressourcer, le temps de repenser le groupe, de resserrer encore plus leurs liens en s’isolant près d’une année dans une maison en pleine campagne picarde. C’est ce nouveau lieu et la contemplation quotidienne de la nature qui a donné cette nouvelle mutation du groupe. On note déjà la présence de nouveaux instruments, comme la prédominance de la harpe de Camille ou un gout pour la suspension et la narration sur ce nouveau titre, réalisé en huis clos avec Adrien Pallot. Pilule Bleue, premier extrait d’un album à venir, témoigne donc du retour de Grand Blanc, sur de nouveaux territoires qu’ils ont patiemment apprivoisés, signé sur leur propre label, le bien nommé PARAGES. Toute personne mineure de moins de seize ans qui ne sera pas accompagnée de l’un de ses parents ou d’un majeur responsable pourra se voir refuser l’entrée au concert. Grand Blanc

Votre billet est ici

LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire

15.8

EUR15.8.

Votre billet est ici