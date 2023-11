Macadam Crocodile LE FIL Catégories d’Évènement: Loire

ST ETIENNE Macadam Crocodile LE FIL, 27 janvier 2024, ST ETIENNE. Macadam Crocodile LE FIL. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-27 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros. Allo Floride Productions PLATESV-R-2021-000181 / 000182 Attention, Macadam Crocodile débarque à la Maroquinerie le 18 Octobre ! Avec l’énergie contagieuse de Xavier Polycarpe (Gush) et Vincent Brulin (IZIA, Alain Chamfort), ce duo électro-funk-disco est prêt à faire bouger les parquets. Avec ce prochain EP mêlant voix et instrumental, venez découvrir les nouvelles sonorités du groupe. Alors, prêt pour l’aventure ? Macadam Crocodile Votre billet est ici LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire 15.8

EUR15.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Loire, ST ETIENNE Autres Lieu LE FIL Adresse 20, BOULEVARD THIERS Ville ST ETIENNE Departement Loire Lieu Ville LE FIL latitude longitude 45.44987574856811;4.390729422545816

LE FIL ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/