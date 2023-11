Sainté Live Dub + Rakoon + Ondubground + Bisou + … LE FIL Catégories d’Évènement: Loire

ST ETIENNE Sainté Live Dub + Rakoon + Ondubground + Bisou + … LE FIL, 8 décembre 2023, ST ETIENNE. Sainté Live Dub + Rakoon + Ondubground + Bisou + … LE FIL. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 21:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 20.9 à 20.9 euros. Le fil présente en accord avec AFTWRK L-R-2020-1-003209 / 2-003180 / 3-0031 Interdit aux -18ans Evénement interdit aux -de 18 ans Ondubground, BISOU, Rakoon Ondubground, BISOU, Rakoon Votre billet est ici LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire 20.9

EUR20.9. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Loire, ST ETIENNE Autres Lieu LE FIL Adresse 20, BOULEVARD THIERS Ville ST ETIENNE Departement Loire Lieu Ville LE FIL latitude longitude 45.44987574856811;4.390729422545816

LE FIL ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/